ВС России продолжают удары по украинским портам и судам
ВС РФ ночью ударили по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.
В порту Одессы уничтожены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинском армии. В порту Николаева – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
В Черном море в 8 км восточнее поселка Затока поражен сухогруз, перевозившее военное имущество.
Удары нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.
Накануне ВС России в порту Одессы также поразили резервуары с ГСМ, предназначенными для снабжения ВСУ, а в порту Николаева – морской буксир.