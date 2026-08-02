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ВС России продолжают удары по украинским портам и судам

Ведомости

ВС РФ ночью ударили по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.

В порту Одессы уничтожены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинском армии. В порту Николаева – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

В Черном море в 8 км восточнее поселка Затока поражен сухогруз, перевозившее военное имущество.

Удары нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. 

Накануне ВС России в порту Одессы также поразили резервуары с ГСМ, предназначенными для снабжения ВСУ, а в порту Николаева – морской буксир. 

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