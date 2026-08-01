ВС РФ ударили по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины

Ранее оборонное ведомство сообщало, что ВС РФ ударили по объектам в Киеве и Киевской области. В украинской столице под удар попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев» (ГП «Радиоизмеритель»). В Киевской области поражен логистический центр «Вишневое». Там принимали, хранили, собирали и распределяли отдельные комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов.