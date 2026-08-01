ВС РФ ударили по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины
В течение дня Вооруженные силы (ВС) России ударили по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Мах.
В порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ, а в порту Николаева – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Объекты были атакованы высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками.
Ранее оборонное ведомство сообщало, что ВС РФ ударили по объектам в Киеве и Киевской области. В украинской столице под удар попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев» (ГП «Радиоизмеритель»). В Киевской области поражен логистический центр «Вишневое». Там принимали, хранили, собирали и распределяли отдельные комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов.
31 июля российские военные нанесли удары по цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода и резервуарам с горючим в порту Одессы. Кроме того, южнее порта был атакован сухогруз, который, по данным ведомства, перевозил военные грузы для украинской армии.