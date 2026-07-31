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Войска РФ поразили цех Одесского НПЗ и резервуары с горючим

Ведомости

Российские военные нанесли удары по цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода и резервуарам с горючим в порту Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, военные продолжают наносить удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

В порту Одессы были поражены резервуар с горюче-смазочными материалами и цеха Одесского НПЗ. Кроме того, южнее порта был атакован сухогруз, который, по данным ведомства, перевозил военные грузы для украинской армии.

Вечером 30 июля также сообщалось об уничтожении резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Одессы, используемых ВСУ. В тот же день Минобороны РФ заявляло об ударах по перекачивающей станции ГСМ и узлу выдачи топлива в Одесской области. По данным Минобороны, еще были поражены четыре сухогруза с военными грузами: один в порту Одессы, один в порту Южный и два во время перехода морем южнее Одессы.

В ночь на 30 июля Минобороны также сообщало об ударах по заводу «Маяк», выпускающему комплектующие для беспилотников, ПАО «Электротехнический завод», где производили разведывательные и ударные БПЛА, а также по авиаремонтному предприятию и ракетному агрегатно-детальному заводу «Львов-1».

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