Войска РФ поразили цех Одесского НПЗ и резервуары с горючим
Российские военные нанесли удары по цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода и резервуарам с горючим в порту Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, военные продолжают наносить удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
В порту Одессы были поражены резервуар с горюче-смазочными материалами и цеха Одесского НПЗ. Кроме того, южнее порта был атакован сухогруз, который, по данным ведомства, перевозил военные грузы для украинской армии.
Вечером 30 июля также сообщалось об уничтожении резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Одессы, используемых ВСУ. В тот же день Минобороны РФ заявляло об ударах по перекачивающей станции ГСМ и узлу выдачи топлива в Одесской области. По данным Минобороны, еще были поражены четыре сухогруза с военными грузами: один в порту Одессы, один в порту Южный и два во время перехода морем южнее Одессы.
В ночь на 30 июля Минобороны также сообщало об ударах по заводу «Маяк», выпускающему комплектующие для беспилотников, ПАО «Электротехнический завод», где производили разведывательные и ударные БПЛА, а также по авиаремонтному предприятию и ракетному агрегатно-детальному заводу «Львов-1».