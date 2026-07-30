ВС РФ поразили восемь украинских предприятий по производству ракет и дронов
В ночь на 30 июля Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве ракетного вооружения и беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, для удара применялись высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники.
В Киеве, как сообщили в министерстве, был поражен завод «Маяк», выпускающий комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, а также ПАО «Электротехнический завод», где производятся разведывательные и ударные БПЛА средней дальности, включая мультикоптеры.
Во Львове удары были нанесены по авиаремонтному предприятию, обслуживающему двигатели для ракет «Фламинго», а также по ракетному агрегатно-детальному заводу «Львов-1», который выпускает бортовую электронику для различных типов ракет и радиолокационные системы для управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД».
Кроме того, в Кривом Роге поражено предприятие по производству безэкипажных катеров и беспилотников, в Ровно – химический завод, выпускающий компоненты ракетного топлива и комплектующие для ракет, а в Ивано-Франковской области – два промышленных предприятия, участвующие в производстве и хранении ракет.
До этого в Минобороны также сообщали об ударах по трем сухогрузам с военными грузами для ВСУ в порту Южный и в акватории Черного моря вблизи Одессы. 29 июля ведомство также заявляло о поражении резервуара с горюче-смазочными материалами в порту Одессы и трех сухогрузов, перевозивших вооружение и военное имущество для Украины.