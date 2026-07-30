ВС РФ поразили восемь украинских предприятий по производству ракет и дронов

До этого в Минобороны также сообщали об ударах по трем сухогрузам с военными грузами для ВСУ в порту Южный и в акватории Черного моря вблизи Одессы. 29 июля ведомство также заявляло о поражении резервуара с горюче-смазочными материалами в порту Одессы и трех сухогрузов, перевозивших вооружение и военное имущество для Украины.