ВС РФ поразили три сухогруза с товарами для ВСУ в «Южном» и рядом с Одессой

29 июля Минобороны сообщало, что ВС РФ ударили по резервуару с горючим и трем сухогрузам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одессы был поражен резервуар с ГСМ. В порту «Южный» ударами были поражены два сухогруза, доставившие военные грузы, а в акватории Черного моря атакован еще один сухогруз, следовавший в Одессу.