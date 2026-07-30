ВС РФ поразили три сухогруза с товарами для ВСУ в «Южном» и рядом с Одессой
Российские военные поразили сухогруз в порту «Южный» и два сухогруза восточнее и южнее Одессы. Все судна доставляли вооружение и военное имущество, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар также был нанесен по военным аэродромам, предприятиям, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Армия РФ совершила массированную атаку с помощью высокоточного оружия большой дальности и ударных БПЛА.
29 июля Минобороны сообщало, что ВС РФ ударили по резервуару с горючим и трем сухогрузам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одессы был поражен резервуар с ГСМ. В порту «Южный» ударами были поражены два сухогруза, доставившие военные грузы, а в акватории Черного моря атакован еще один сухогруз, следовавший в Одессу.
Вечером 28 июля и ночью 29 июля российские военные также атаковали объекты хранения военных грузов и резервуары с ГСМ в порту Николаева. В то же время восточнее Одессы были поражены два сухогруза, которые занимались доставкой вооружений и военного имущества.