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ВС РФ ударили по резервуарам с топливом для ВСУ в порту Николаев

Ведомости

Армия России поразила в порту Николаев объекты хранения военных грузов и резервуары с ГСМ, предназначенными для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ, наносились вечером 28 июля и ночью 29-го июля.

Вечером 28 июля российские беспилотники поразили два морских сухогруза, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск. Атака была совершена на переходе морем восточнее Одессы.

28 июля российские военные также ударили по объектам инфраструктуры перевалочного комплекса и резервуарам с ГСМ в порту Николаева. Был нанесен удар по судну типа «балкер» с военными грузами для Украины в северо-западной части Черного моря. В порту Николаева тогда также было поражено килекторное судно.

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