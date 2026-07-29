ВС РФ ударили по резервуарам с топливом для ВСУ в порту Николаев
Армия России поразила в порту Николаев объекты хранения военных грузов и резервуары с ГСМ, предназначенными для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ, наносились вечером 28 июля и ночью 29-го июля.
Вечером 28 июля российские беспилотники поразили два морских сухогруза, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск. Атака была совершена на переходе морем восточнее Одессы.
28 июля российские военные также ударили по объектам инфраструктуры перевалочного комплекса и резервуарам с ГСМ в порту Николаева. Был нанесен удар по судну типа «балкер» с военными грузами для Украины в северо-западной части Черного моря. В порту Николаева тогда также было поражено килекторное судно.