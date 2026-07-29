ВС РФ ударили по резервуарам с топливом для ВСУ в порту Николаев

28 июля российские военные также ударили по объектам инфраструктуры перевалочного комплекса и резервуарам с ГСМ в порту Николаева. Был нанесен удар по судну типа «балкер» с военными грузами для Украины в северо-западной части Черного моря. В порту Николаева тогда также было поражено килекторное судно.