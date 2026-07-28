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Главная / Политика /

Войска РФ поразили резервуары хранения ГСМ в порту Николаева и сухогруз в море

Ведомости

Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры перевалочного комплекса и резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, по данным военного ведомства, на переходе морем ударными беспилотниками был поражен сухогруз, который доставлял военные грузы в порты Одессы и Черноморска.

28 июля Минобороны также сообщало об ударе по судну типа «балкер» с военными грузами для Украины в северо-западной части Черного моря. По данным ведомства, в порту Николаева тогда также было поражено килекторное судно.

27 июля российские военные также нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Николаеве. Тогда были поражены перевалочный комплекс и хранилища ГСМ, резервуары с топливом, а также сухогруз с военными грузами.

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