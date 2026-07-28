ВС РФ поразили судно типа «балкер» с военными грузами для Украины
Российские военные с помощью беспилотников атаковали судно типа «балкер», осуществлявшее доставку военных грузов, в северо-западной акватории Черного моря, сообщило Минобороны РФ.
«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – подчеркнуло ведомство.
По данным Минобороны, в порту Николаев также было поражено килекторное судно.
27 июля ВС РФ ударили по перевалочному комплексу разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в порту Одесса, а также по объектам в портах Черноморск и Николаев. В порту Одесса высокоточным оружием и ударными беспилотниками был поражен перевалочный комплекс разгрузки и хранения ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ. В порту Черноморск поражены резервуары с ГСМ, а в порту Николаев – сухогруз, доставивший грузы военного назначения.