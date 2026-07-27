Войска РФ поразили перевалочный комплекс ГСМ в украинском порту «Одесса»

В Киеве под удар попали два объекта. Первый – промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Там производили беспилотники различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы. Второй – место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части Киева.