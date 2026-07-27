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Главная / Политика /

Войска РФ поразили перевалочный комплекс ГСМ в украинском порту «Одесса»

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли удары по перевалочному комплексу разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в порту «Одесса», а также по объектам в портах «Черноморск» и «Николаев». Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в течение дня российские военные продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщает Минобороны, в порту «Одесса» высокоточным оружием и ударными беспилотниками был поражен перевалочный комплекс разгрузки и хранения ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ. В порту «Черноморск» поражены резервуары с ГСМ, а в порту «Николаев» – сухогруз, доставивший грузы военного назначения.

Российские военные поразили два сухогруза в порту Николаев

Политика / Армия и спецслужбы

26 июля вооруженные силы (ВС) России продолжили наносить удары по портам и морским судам Украины. Ударные беспилотники поразили еще два судна типа «балкер» в Днепро-Бугском лимане. Оборонное ведомство отметило, что на них перевозили военные грузы.

Тогда же Минобороны назвало цели высокоточных ударов по украинской военной инфраструктуре.

В Киеве под удар попали два объекта. Первый – промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Там производили беспилотники различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы. Второй – место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части Киева. 

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