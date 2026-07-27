Российские военные поразили два сухогруза в порту Николаев

26 июля ВС России поразили еще два судна типа «балкер» в Днепро-Бугском лимане. Оборонное ведомство отметило, что на них перевозили военные грузы. В этот же день Минобороны назвало цели высокоточных ударов по украинской военной инфраструктуре. В Киеве под удар попали два объекта. Первый – промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Второй – место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части Киева. В Одесской области удар нанесли по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Черноморск, предназначенными для вооруженных сил Украины.