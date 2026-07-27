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Российские военные поразили два сухогруза в порту Николаев

Ведомости

Российские военные нанесли удары по двум сухогрузам в порту Николаев, которые использовались для поставки грузов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, суда были поражены в момент разгрузки грузов военного назначения. По данным Минобороны, поражение целей было осуществлено с применением ударных беспилотников.

26 июля ВС России поразили еще два судна типа «балкер» в Днепро-Бугском лимане. Оборонное ведомство отметило, что на них перевозили военные грузы. В этот же день Минобороны назвало цели высокоточных ударов по украинской военной инфраструктуре. В Киеве под удар попали два объекта. Первый – промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Второй – место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части Киева. В Одесской области удар нанесли по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Черноморск, предназначенными для вооруженных сил Украины.

В ночь на 25 июля армия России нанесла массированные удары по трем портам на юге Украины. 24 июля российские военные атаковали высокоточным оружием большой дальности объект под Киевом, где проводилась демонстрация беспилотных летательных аппаратов. 23 июля ВС РФ продолжили удары по украинским портам, которые используются в интересах ВСУ.

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