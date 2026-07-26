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ВС РФ поразили предприятие по производству дронов в Киеве

Ведомости

Минобороны назвало цели высокоточных ударов по украинской военной инфраструктуре. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

В Киеве под удар попали два объекта. Первый – промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Там производили беспилотники различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы.

Второй – место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части Киева. Там с привлечением специалистов украинско-американской компании налажен выпуск до 1000 БПЛА ежемесячно, в том числе ударных AQ-400 Scethe («Коса»), AQ-100 Bayonet («Штык») и разведывательных RQ-100 Scout («Скаут»).

В Одесской области удар нанесли по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Черноморск, предназначенными для вооруженных сил Украины.

Групповой удар российские войска нанесли высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования.

В ночь на 25 июля Вооруженные силы России нанесли массированные удары по трем портам на юге Украины. 24 июля российские военные атаковали высокоточным оружием большой дальности объект под Киевом, где проводилась демонстрация беспилотных летательных аппаратов. 23 июля ВС РФ продолжили удары по украинским портам, которые используются в интересах ВСУ.

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