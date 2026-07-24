Войска России нанесли удар по выставке беспилотников под Киевом
Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту под Киевом, где проводилась демонстрация беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Мах.
Беспилотники, представленные на выставке, были произведены на территории самой украины и иностранных государств. В оборонном ведомстве заявили, что их использовали для ударов по гражданским объектам на территории России.
В момент удара на выставке находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем вооруженных сил Украины и украинских спецслужб. Минобороны подчеркнуло, что они непосредственно планировали и осуществляли удары по российской территории.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что военная выставка проходила на территории частного спорткомплекса. Украинская прокуратура сообщила о 10 погибших и 100 раненых.
23 июля российские военные продолжили удары по украинским портам, которые используются в интересах ВСУ. В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в порту Южный. Как уточнили в Минобороны, целью удара стали объекты, связанные с приемкой, разгрузкой и хранением горюче-смазочных материалов.