Российские военные ударили по объектам ВСУ в порту Южный
Российские военные продолжили удары по украинским портам, которые используются в интересах ВСУ. В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в порту Южный, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как уточнили в Минобороны, целью удара стали объекты, связанные с приемкой, разгрузкой и хранением горюче-смазочных материалов. В ведомстве указали, что портовая инфраструктура была задействована для обеспечения украинской армии. В атаках ВС России применяли высокоточное оружие воздушного базирования.
В ведомстве также сообщили, что армия России за сутки нанесла удары по цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности, а также по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Были также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. За сутки российские средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов HIMARS и 480 украинских дронов самолетного типа. Кроме того, в акватории Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
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В ночь на 23 июля ВС России нанесли групповой удар по объектам инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии. Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, ударными БПЛА в Одессе были поражены цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставок ВСУ.