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Войска РФ поразили порт и цех по производству деталей БПЛА в Одессе

Ведомости

В ночь на 23 июля Вооруженные силы России нанесли новый групповой удар по объектам инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов.

Кроме того, ударными БПЛА в Одессе были поражены цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставок ВСУ.

22 июля Минобороны также сообщало об ударах по морским судам и объектам портовой инфраструктуры, задействованным в обеспечении украинской армии. По данным ведомства, в порту Черноморск был поражен сухогруз во время разгрузки военных грузов, в Одессе – объекты разгрузки и хранения грузов военного назначения, логистический центр и резервуары с горюче-смазочными материалами.

Еще ударными беспилотниками были поражены три склада с дронами в Одессе и Молодежном. По данным Минобороны, эти БПЛА также предназначались для поставок украинским военным.

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