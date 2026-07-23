Войска РФ поразили порт и цех по производству деталей БПЛА в Одессе

22 июля Минобороны также сообщало об ударах по морским судам и объектам портовой инфраструктуры, задействованным в обеспечении украинской армии. По данным ведомства, в порту Черноморск был поражен сухогруз во время разгрузки военных грузов, в Одессе – объекты разгрузки и хранения грузов военного назначения, логистический центр и резервуары с горюче-смазочными материалами.