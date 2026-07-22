ВС РФ атаковали логистический центр ВСУ в Одессе

21 июля российские военные ударили по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также по сухогрузу и другим судам, задействованным в обеспечении ВСУ. В порту Одессы были поражены объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения военных грузов. В порту Черноморска удар пришелся по цеху судоремонтного завода, а в порту Николаева был поражен сухогруз.