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ВС РФ атаковали логистический центр ВСУ в Одессе

Ведомости

В ночь на 22 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по портам Украины и военным объектам в Одесской области. Целями стали два морских судна на переходе, объекты инфраструктуры в порту «Одесса», включая склады и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а также логистический центр «Новой почты», сообщили в Минобороны РФ.

В логистическом центре хранили грузы военного назначения. Кроме того, в населенном пункте Ковалевка поражена батарея украинского берегового ракетного комплекса «Нептун».‍

Удары наносились высокоточным оружием и дронами.

21 июля российские военные ударили по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также по сухогрузу и другим судам, задействованным в обеспечении ВСУ. В порту Одессы были поражены объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения военных грузов. В порту Черноморска удар пришелся по цеху судоремонтного завода, а в порту Николаева был поражен сухогруз.

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