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Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским портам и судну с грузами для ВСУ

Ведомости

Российские военные нанесли новые удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также по сухогрузу и другим судам, задействованным в обеспечении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, для ударов по портам и судам использовались ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования.

Как заявили в министерстве, в порту Одессы были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. В порту Черноморска удар пришелся по цеху судоремонтного завода, а в порту Николаева был поражен сухогруз во время разгрузки грузов для ВСУ.

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Политика / Армия и спецслужбы

Кроме того, по информации военных, беспилотники поразили в море судно типа «балкер» и два сухогруза, которые перевозили грузы для украинских военных.

20 июля Минобороны также сообщало об ударах по объектам инфраструктуры в порту Черноморска, использовавшимся для хранения военных грузов. Тогда же, по данным ведомства, в порту Одессы были поражены два сухогруза и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения подразделений ВСУ.

13 июля президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет отвечать на удары «зеркально и в несколько раз мощнее». По его словам, противник уже ощущает последствия ответных действий и «будет ощущать их в дальнейшем с нарастающим масштабом».

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