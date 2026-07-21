Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским портам и судну с грузами для ВСУ

Как заявили в министерстве, в порту Одессы были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. В порту Черноморска удар пришелся по цеху судоремонтного завода, а в порту Николаева был поражен сухогруз во время разгрузки грузов для ВСУ.