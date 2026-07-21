Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским портам и судну с грузами для ВСУ
Российские военные нанесли новые удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также по сухогрузу и другим судам, задействованным в обеспечении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, для ударов по портам и судам использовались ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования.
Как заявили в министерстве, в порту Одессы были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. В порту Черноморска удар пришелся по цеху судоремонтного завода, а в порту Николаева был поражен сухогруз во время разгрузки грузов для ВСУ.
Кроме того, по информации военных, беспилотники поразили в море судно типа «балкер» и два сухогруза, которые перевозили грузы для украинских военных.
20 июля Минобороны также сообщало об ударах по объектам инфраструктуры в порту Черноморска, использовавшимся для хранения военных грузов. Тогда же, по данным ведомства, в порту Одессы были поражены два сухогруза и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения подразделений ВСУ.
13 июля президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет отвечать на удары «зеркально и в несколько раз мощнее». По его словам, противник уже ощущает последствия ответных действий и «будет ощущать их в дальнейшем с нарастающим масштабом».