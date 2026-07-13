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Путин: Россия будет отвечать на удары зеркально и в несколько раз мощнее

По словам президента, противник уже чувствует эффект этих мер
Ведомости

Ответ России на удары по территории страны будет зеркальным и в несколько раз мощнее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

Глава государства отметил, что противник уже ощущает ответные действия и будет ощущать их в дальнейшем «с нарастающим масштабом».

7 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche, что Россия адаптировалась к условиям, сложившимся после начала спецоперации, и может ее продолжать. По словам представителя Кремля, изменения затронули как экономическую сферу, так и систему принятия решений. Он также отметил, что страна располагает необходимыми ресурсами для продолжения боевых действий.

Что известно об ответном ударе по Киеву

Политика / Армия и спецслужбы

13 июля в Минобороны рассказали о целях групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. Удары наносились по объектам, которые используются для разгрузки и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов. Это продолжение серии атак на портовую инфраструктуру на юге Украины. В ночь с 11 на 12 июля в Черноморске уже были поражены сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров, патрульный катер, паром и сухогруз. Тогда же под удары попали объекты в портах Южный и Измаил. Начиная с 11 июля под систематические удары последовательно попадают Черноморск, Южный, Измаил, а затем и Одесса.

В ночь на 6 июля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным предприятиям в Киеве и ряде областей Украины. 2 июля Минобороны РФ сообщало о нанесении массированного удара по предприятиям ВСУ и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре украинских военных аэродромов.

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