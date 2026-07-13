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Минобороны рассказало о целях ударов в порту Черноморска

Ведомости

Минобороны подробно рассказало о целях групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. Удары наносились по объектам, которые используются для разгрузки и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов, сообщило ведомство в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в порту «Черноморск» поражены:

  • резервуары с горючим,

  • наливные эстакады и насосная станция перекачки,

  • склад с боеприпасами и ракетным вооружением,

  • пункт управления контейнерными перевозками.

Кроме того, уничтожены:

  • два морских парома типа «РО-РО»,

  • контейнеровоз,

  • коллекторное судно проекта 416 «Шостка»,

  • плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками. Это продолжение серии атак на портовую инфраструктуру на юге Украины. В ночь с 11 на 12 июля в Черноморске уже были поражены сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров, патрульный катер, паром и сухогруз. Тогда же под удары попали объекты в портах Южный и Измаил. Начиная с 11 июля под систематические удары последовательно попадают Черноморск, Южный, Измаил, а затем и Одесса.

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