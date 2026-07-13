Минобороны рассказало о целях ударов в порту Черноморска

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками. Это продолжение серии атак на портовую инфраструктуру на юге Украины. В ночь с 11 на 12 июля в Черноморске уже были поражены сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров, патрульный катер, паром и сухогруз. Тогда же под удары попали объекты в портах Южный и Измаил. Начиная с 11 июля под систематические удары последовательно попадают Черноморск, Южный, Измаил, а затем и Одесса.