ВС РФ ударили по портам в Одессе и Черноморске
Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
По данным ведомства, объекты предназначались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. Кроме того, удар нанесен по морским судам и парому, задействованным в доставке этих грузов в украинские порты.
По информации Минобороны, для проведения операции применялись оружие большой дальности воздушного базирования и ударные дроны.
Силы ПВО за ночь 12 июля перехватили и уничтожили 349 беспилотников над 16 российскими регионами, Азовским и Черным морями.
Минобороны РФ сообщало, что 11 июля группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. В министерстве рассказали, что контроль над Бачевском способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья. Взятие населенного пункта также укрепляет позиции группировки войск «Север» на Сумском направлении. Цель – защита мирного населения, отметили в оборонном ведомстве.