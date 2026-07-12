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ВС РФ ударили по портам в Одессе и Черноморске

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, объекты предназначались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. Кроме того, удар нанесен по морским судам и парому, задействованным в доставке этих грузов в украинские порты.

По информации Минобороны, для проведения операции применялись оружие большой дальности воздушного базирования и ударные дроны.

Силы ПВО за ночь 12 июля перехватили и уничтожили 349 беспилотников над 16 российскими регионами, Азовским и Черным морями.

Минобороны РФ сообщало, что 11 июля группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. В министерстве рассказали, что контроль над Бачевском способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья. Взятие населенного пункта также укрепляет позиции группировки войск «Север» на Сумском направлении. Цель – защита мирного населения, отметили в оборонном ведомстве.

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