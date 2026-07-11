В Минобороны объяснили важность контроля над Бачевском
Контроль над селом Бачевск способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья, рассказали в Минобороны РФ в Мах.
Кроме того, взятие населенного пункта укрепляет позиции группировки войск «Север» на Сумском направлении. Цель – защита мирного населения, отметили в оборонном ведомстве.
Бачевск брали подразделения 359-го мотострелкового полка. Перед этим бойцы зачистили небо от ударных беспилотников и ликвидировали позиции украинской армии.
Минобороны РФ сообщало, что 11 июля группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области.
4 июля российские войска взяли Василевку в ДНР и Шийковку, Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку Харьковской области. 3 июля военные РФ установили контроль в Константиновке.