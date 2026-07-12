Дежурные средства ПВО уничтожили 349 украинских БПЛА за ночь
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 349 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, воздушные атаки ВСУ были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областей, Краснодарского края и Московского региона. Дроны были ликвидированы также над Крымом, Азовским и Черным морями.
Мэр Москвы Сергей Собянин утром сообщил о 21 сбитом украинском дроне, летевшем в сторону столицы.
В Самарской области в результате атаки ВСУ погиб один человек, еще трое получили ранения. Повреждения получили жилые дома и одно из промышленных предприятий.
В результате ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область поврежден танкер в Таганрогском заливе. Из-за обломков участок трассы М4 «Дон» был перекрыт. Всего над регионом уничтожено более двух десятков дронов.