Дежурные средства ПВО уничтожили 349 украинских БПЛА за ночь

По данным ведомства, воздушные атаки ВСУ были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областей, Краснодарского края и Московского региона. Дроны были ликвидированы также над Крымом, Азовским и Черным морями.