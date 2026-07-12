Средства ПВО сбили 11 летевших на Москву БПЛА

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. 20 минутами ранее Собянин писал о двух сбитых дронах. Первое сообщение было опубликовано в 06:26 мск, второе – в 06:47 мск. Таким образом, за утро было ликвидировано уже 11 БПЛА.