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Средства ПВО сбили 11 летевших на Москву БПЛА

Ведомости

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. 20 минутами ранее Собянин писал о двух сбитых дронах. Первое сообщение было опубликовано в 06:26 мск, второе – в 06:47 мск. Таким образом, за утро было ликвидировано уже 11 БПЛА.

В Росавиации сообщили, что московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Мера принята из-за временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней. Работа аэропортов ограничена для обеспечения безопасности полетов.

В ведомстве предупредили, что не исключены корректировки в расписании. Для уточнения статуса рейса необходимо обратиться к онлайн-табло аэропортов.

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