В Ростовской области из-за удара БПЛА поврежден танкер

По словам главы области, под удар попали Таганрог, Каменск-Шахтинский, четыре района региона. На 885-м км трассы М4 «Дон» в направлении юга были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. В связи с этим движение на участке перекрыли, а транспорт перенаправили через поселок Тарасовский.