В Ростовской области из-за удара БПЛА поврежден танкер

В Ростовской области из-за удара БПЛА поврежден танкерНад регионом уничтожено более двух десятков беспилотников
В результате ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область был поврежден танкер в Таганрогском заливе, участок федеральной трассы М4 «Дон» временно закрыли для движения. Всего над регионом уничтожено более двух десятков дронов, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Танкер был поврежден при заходе в Азово-Черноморский морской канал. После атаки на судне возник пожар, который удалось локализовать. По информации Слюсаря, танкер был пустым, поэтому угрозы разлива нефтепродуктов нет.
По словам главы области, под удар попали Таганрог, Каменск-Шахтинский, четыре района региона. На 885-м км трассы М4 «Дон» в направлении юга были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. В связи с этим движение на участке перекрыли, а транспорт перенаправили через поселок Тарасовский.
Через час Слюсарь сообщил, что движение на участке полностью восстановлено. Все мероприятия по ликвидации последствий ночных ударов ВСУ завершены.
11 июля дежурные средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Крымом.