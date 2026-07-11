Над Россией сбили 41 БПЛА
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник над шестью регионами, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.
ПВО ликвидировала БПЛА с 8.00 до 20.00 мск.
Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Крымом.
В Белгородской области в результате атак ВСУ трое человек ранены, сообщил вечером региональный оперштаб. В селе Дмитриевка из-за удара дрона по автомобилю погибла женщина. Угроза удара пока сохраняется. В Сочи в 20:48 включили сирену системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА, написал глава города Андрей Прошунин в Telegram.
За ночь российские силы ПВО сбили 178 украинских беспилотников.