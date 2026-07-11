Над Россией сбили 41 БПЛА

В Белгородской области в результате атак ВСУ трое человек ранены, сообщил вечером региональный оперштаб. В селе Дмитриевка из-за удара дрона по автомобилю погибла женщина. Угроза удара пока сохраняется. В Сочи в 20:48 включили сирену системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА, написал глава города Андрей Прошунин в Telegram.