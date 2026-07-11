В Белгородской области при атаке БПЛА погибла женщина
В селе Дмитриевка Белгородской области в результате удара дрона по автомобилю погибла женщина, сообщает региональный оперштаб. Ее супруг также пострадал, его госпитализировали. В Шебекине рано утром при атаке FPV-дрона на частный дом пострадал мужчина. С акубаротравмой его доставили в больницу.
В районе села Черемошное утром от удара по машине пострадали двое – мужчина и женщина, оба доставлены в областную клиническую больницу. У женщины диагностировали множественные осколочные ранения головы и конечностей, переломы предплечья и бедра, а также ожоги ног. Ее состояние оценивается как тяжелое.
В селе Устинка от удара по служебному автомобилю пострадали глава местной администрации и водитель, они госпитализированы.
10 июля в больницу доставили мужчину с акубаротравмой, полученной 25 июня при атаке FPV-дрона на машину в хуторе Фищево.
В ночь на 11 июля силы ПВО уничтожили 178 украинских беспилотников самолетного типа.