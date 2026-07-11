В Белгородской области при атаке БПЛА погибла женщина

В селе Дмитриевка Белгородской области в результате удара дрона по автомобилю погибла женщина, сообщает региональный оперштаб. Ее супруг также пострадал, его госпитализировали. В Шебекине рано утром при атаке FPV-дрона на частный дом пострадал мужчина. С акубаротравмой его доставили в больницу.