Российские силы ПВО за ночь сбили 178 украинских беспилотников
В ночь на 11 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 178 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
По данным ведомства, дроны перехвачены над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
В ночь на 10 июля южные регионы России подверглись массированной атаке беспилотников. В Краснодарском крае загорелась территория Ильского НПЗ, в ростовском Азове начался пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов. В Таганроге горел морской порт.
Кроме того, в течение ночи силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников в небе над Ленинградской областью, а также 10 дронов, летевших в направлении Москвы.