Что известно об атаке беспилотников на южные регионы

В ночь на 10 июля южные регионы России подверглись массированной атаке беспилотников. В Краснодарском крае загорелась территория Ильского НПЗ, в ростовском Азове начался пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов. В Таганроге горит морской порт. «Ведомости» собрали информацию, известную о последствиях украинских ударов к этому часу.