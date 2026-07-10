Что известно об атаке беспилотников на южные регионы

Что известно об атаке беспилотников на южные регионыГорит территория Ильского НПЗ, в Таганроге идет эвакуация людей
В ночь на 10 июля южные регионы России подверглись массированной атаке беспилотников. В Краснодарском крае загорелась территория Ильского НПЗ, в ростовском Азове начался пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов. В Таганроге горит морской порт. «Ведомости» собрали информацию, известную о последствиях украинских ударов к этому часу.
Ростовская область: атака на Азов, Таганрог и пригороды
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе отражения атаки уничтожено порядка 35 БПЛА. Целями стали Таганрог, Азов, Азовский и Матвеево-Курганский районы. В селе Кагальник (Азовский район) загорелось административное здание. Пожар полностью локализован, пострадавших нет.
В Азове в результате атаки загорелись два объекта хранения нефтепродуктов. Погибших и пострадавших нет, идет ликвидация пожаров.
В Таганроге из-за атаки горит территория морского порта. Обошлось без жертв. Мэр города Светлана Камбулова сообщила о срочной эвакуации жителей домов, попавших в зону ЧС.
Краснодарский край: возгорание на НПЗ
В Северском районе из-за падения обломков БПЛА загорелась территория Ильского НПЗ, сообщил оперштаб Кубани. По предварительным данным, пострадавших нет. Также фрагменты беспилотников упали во дворе частного дома и на территории предприятия в станице Северской. Жертв нет, на местах работают оперативные службы.
Отражение беспилотных атак в стране
Ночью силы ПВО сбили 376 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Азовского моря. Росавиация ограничивала работу аэропортов Пскова, Ярославля («Туношна»), Череповца, Краснодара («Пашковский»), столичных «Домодедово» и «Жуковский», а также петербургского «Пулково».