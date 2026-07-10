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Глобальные идеи
Бизнес
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Главная / Политика /

За ночь сбиты 10 беспилотников на подлете к Москве

Ведомости

В течение ночи дежурные силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

О ликвидации первых шести БПЛА глава города проинформировал в 02:16 мск, о нейтрализации других четырех устройств – в 03:30 мск.

Ночью Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов «Жуковский» (Раменское) и «Домодедово». На момент публикации штатная работа «Жуковского» возобновлена, а «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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