За ночь сбиты 10 беспилотников на подлете к Москве
В течение ночи дежурные силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
О ликвидации первых шести БПЛА глава города проинформировал в 02:16 мск, о нейтрализации других четырех устройств – в 03:30 мск.
Ночью Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов «Жуковский» (Раменское) и «Домодедово». На момент публикации штатная работа «Жуковского» возобновлена, а «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.