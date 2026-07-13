Армия России поразила портовую инфраструктуру ВСУ в Черноморске

Как отметили в Минобороны, в порту «Одесса» ВС РФ поразили объекты инфраструктуры, задействованные в приеме и складировании военных грузов, а также логистический центр транспортной компании «Одтранс», занимающейся перевозкой военной продукции. В порту «Черноморск» уничтожены объекты инфраструктуры перегрузочного центра и резервуары для хранения ГСМ. В этом же порту поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.