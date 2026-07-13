Армия России поразила портовую инфраструктуру ВСУ в Черноморске
Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 13 июля повторно нанесли групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в городе Черноморск Одесской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В военном ведомстве заявили, что целью ударов стали объекты, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.
По данным министерства, удары были нанесены с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны уточнили, что атака носила групповой характер.
12 июля российские военные ночью также ударили по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Кроме того, удар нанесен по морским судам и парому, задействованным в доставке этих грузов в украинские порты.
Как отметили в Минобороны, в порту «Одесса» ВС РФ поразили объекты инфраструктуры, задействованные в приеме и складировании военных грузов, а также логистический центр транспортной компании «Одтранс», занимающейся перевозкой военной продукции. В порту «Черноморск» уничтожены объекты инфраструктуры перегрузочного центра и резервуары для хранения ГСМ. В этом же порту поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.