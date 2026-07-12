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В Минобороны назвали цели удара по портам Одессы и Черноморска

Ведомости

Минобороны назвало цели массированного удара по портам Одесской области. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

В порту «Одесса» ВС РФ поразили объекты инфраструктуры, задействованные в приеме и складировании военных грузов, а также логистический центр транспортной компании «Одтранс», занимающейся перевозкой военной продукции.

В порту «Черноморск» уничтожены объекты инфраструктуры перегрузочного центра и резервуары для хранения ГСМ. В этом же порту поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – сообщили в Минобороны.

В ночь на 11 июля российские войска поразили высокоточным оружием предприятия ВПК в Киеве и портовую инфраструктуру в Одесской области, используемые для поставок и хранения грузов военного назначения и ГСМ. Удары пришлись по трем ключевым портам – Черноморск, Южный и Измаил.

Силы ПВО за ночь уничтожили 349 беспилотников над российскими регионами. 11 июля группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области, это способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья.

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