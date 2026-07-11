В Минобороны назвали цели массированного удара по Украине

В Одесской области удары пришлись по трем ключевым портам – Черноморск, Южный и Измаил. В порту Черноморск, который обрабатывает до 90% аграрного экспорта Украины и служит логистическим узлом для ВСУ, поражены резервуары для ГСМ и инфраструктура для разгрузки военных грузов. В порту Южный уничтожены объекты хранения вооружения и резервуары с горючим. В порту Измаил, являющемся важнейшим альтернативным логистическим узлом на Дунае, поражены склады ГСМ, наливные эстакады, насосные станции, места хранения военной техники и пункты управления.