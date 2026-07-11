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В Минобороны назвали цели массированного удара по Украине

Ведомости

Российские войска поразили высокоточным оружием стратегически важные цели на территории Украины, сообщает Минобороны. Целями стали предприятия ВПК в Киеве и портовая инфраструктура в Одесской области, используемые для поставок и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

В Киеве поражены два промышленных объекта. На заводе «Аэродрон», специализирующемся на разработке тяжелых беспилотников большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери», уничтожены производственные мощности. Нанесен удар по предприятию «Фанплит», которое под видом гражданского производства фанеры и мебели осуществляло сборку и хранение БПЛА «Файер пойнт – 2» с дальностью полета до 200 км, а также комплектующих для их боевых частей.

В Одесской области удары пришлись по трем ключевым портам – Черноморск, Южный и Измаил. В порту Черноморск, который обрабатывает до 90% аграрного экспорта Украины и служит логистическим узлом для ВСУ, поражены резервуары для ГСМ и инфраструктура для разгрузки военных грузов. В порту Южный уничтожены объекты хранения вооружения и резервуары с горючим. В порту Измаил, являющемся важнейшим альтернативным логистическим узлом на Дунае, поражены склады ГСМ, наливные эстакады, насосные станции, места хранения военной техники и пункты управления.

В Минобороны подчеркнули, что удары нанесены по объектам, задействованным в обеспечении украинской армии. Все цели поражены.

В ночь на 11 июля силы ПВО уничтожили 178 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны перехватили над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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