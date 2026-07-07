Песков: РФ адаптировалась к текущим условиям и готова продолжать спецоперацию

3 июля президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск заявил, что российские войска должны продолжить нанесение массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, обеспечивающей его работу. Президент также подчеркнул, что командующие группировками должны действовать «ритмично, рационально, последовательно», делать все необходимое и возможное для сохранения жизни российских военнослужащих и обеспечивать безусловное выполнение поставленных задач в строгом соответствии с замыслом спецоперации.