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Песков: РФ адаптировалась к текущим условиям и готова продолжать спецоперацию

Ведомости

Россия адаптировалась к условиям, сложившимся после начала спецоперации, и может ее продолжать. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

По словам представителя Кремля, изменения затронули как экономическую сферу, так и систему принятия решений. Он также отметил, что страна располагает необходимыми ресурсами для продолжения боевых действий.

3 июля президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск заявил, что российские войска должны продолжить нанесение массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, обеспечивающей его работу. Президент также подчеркнул, что командующие группировками должны действовать «ритмично, рационально, последовательно», делать все необходимое и возможное для сохранения жизни российских военнослужащих и обеспечивать безусловное выполнение поставленных задач в строгом соответствии с замыслом спецоперации.

2 июля Минобороны РФ сообщало о нанесении массированного удара по предприятиям ВСУ и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре украинских военных аэродромов. В ведомстве заявили, что удар стал ответом на атаки Киева по гражданской инфраструктуре России.

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