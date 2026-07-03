Путин: массированные удары по ОПК Украины должны быть продолжены

2 июля Минобороны РФ сообщало о нанесении массированного удара по предприятиям ВСУ и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре украинских военных аэродромов. В ведомстве заявили, что удар стал ответом на атаки Киева по гражданской инфраструктуре России.