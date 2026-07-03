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Главная / Политика /

Путин: массированные удары по ОПК Украины должны быть продолжены

Ведомости

Российские войска должны продолжить нанесение массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, обеспечивающей его работу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск.

«Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено», – пояснил российский лидер.

Президент также подчеркнул, что командующие группировками должны действовать «ритмично, рационально, последовательно», делать все необходимое и возможное для сохранения жизни российских военнослужащих и обеспечивать безусловное выполнение поставленных задач в строгом соответствии с замыслом спецоперации.

Минобороны рассказало о целях ночной атаки по Киеву и области

Политика / Армия и спецслужбы

2 июля Минобороны РФ сообщало о нанесении массированного удара по предприятиям ВСУ и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре украинских военных аэродромов. В ведомстве заявили, что удар стал ответом на атаки Киева по гражданской инфраструктуре России.

По данным министерства, среди пораженных объектов были предприятие «Радионикс», выпускающее системы управления для ракет, научно-производственная компания «Атлон авиа», обеспечивающая ВСУ беспилотниками, государственное предприятие «Антонов», а также Киевский радиозавод, предприятие «Киев-25», транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка», склад горюче-смазочных материалов и газораспределительные станции, обеспечивающие работу оборонных предприятий. Для ударов применялись ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования.

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