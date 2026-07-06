Что известно об ответном ударе по Киеву

В ночь на 6 июля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным предприятиям в Киеве и ряде областей Украины. Одновременно средства ПВО уничтожили 519 украинских беспилотников над 23 российскими регионами и акваторией Азовского моря. Были атакованы объекты в нескольких российских регионах. «Ведомости» собрали основные тезисы из сводок Минобороны и сообщений губернаторов.