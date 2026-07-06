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Главная / Политика /

Что известно об ответном ударе по Киеву

Силы Минобороны РФ поразили военные заводы после атаки ВСУ на российские регионы
Михаил Беляев
Виктор Антонюк / ТАСС
Виктор Антонюк / ТАСС
Главное
  • Пораженные цели в Киеве
  • Пораженные цели в Киевской области и удар по военным аэродромам
  • Атака БПЛА на регионы России
  • Последствия в российских регионах

В ночь на 6 июля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным предприятиям в Киеве и ряде областей Украины. Одновременно средства ПВО уничтожили 519 украинских беспилотников над 23 российскими регионами и акваторией Азовского моря. Были атакованы объекты в нескольких российских регионах. «Ведомости» собрали основные тезисы из сводок Минобороны и сообщений губернаторов.

Пораженные цели в Киеве

Удар нанесен как ответ на террористические атаки киевского режима. В Киеве поражены:

  • завод «Абрис ПТ» (предприятие Киев-71), выпускающий разведывательные дроны «Стрела», «Мара», FPV-дроны «Шрайк-10» и оптическое оборудование;

  • завод «Буревестник» (Киев-1), производящий БПЛА большой и средней дальности и радиолокационную технику;

  • предприятие «УКР АРМО ТЕХ» (Киев-79) – производитель бронеавтомобилей, элементов бронезащиты и боевых частей для ракет и дронов;

  • судостроительный завод «Кузница на Рыбальском» (верфь Киев), где выпускают артиллерийские катера «Гюрза-М» и безэкипажные катера ударного типа;

  • ударом затронут завод «Квант» (приборостроительный завод Киев-1), выпускающий системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия и средства навигации для ракет «Нептун-МД».

Пораженные цели в Киевской области и удар по военным аэродромам

В Жулянах поражен ракетный агрегатно-детальный завод «Визар». Предприятие осуществляет ремонт зенитных ракетных систем, авиатехники и ПВО, а также производство БПЛА самолетного типа. Минобороны сообщило о повторной обширной детонации.

В Вишневом поражен склад ГСМ («Нефтеэкспериментальное КП»), где хранились запасы бензина и дизеля для экстренных поставок в зону боевых действий.

Также поражена инфраструктура военных аэродромов:

  • в Днепропетровской,

  • Полтавской,

  • Черкасской,

  • Черниговской,

  • и Киевской областях.

Атака БПЛА на регионы России

Что известно о ночных атаках беспилотников на регионы России

Политика / Армия и спецслужбы

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 519 беспилотников самолетного типа. Дроны сбивались над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Последствия в российских регионах

В результате ночной атаки на Крым погиб один человек, еще двое пострадали. Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что погибшая – жительница Керчи.

Повреждение линии электропередачи (ЛЭП) вызвало отключение электроснабжения на территории Южного берега Крыма и в Симферополе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбито 56 БПЛА. Предварительно зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк.

В Курской области за сутки сбито 80 дронов различного типа. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, ВСУ 31 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам. Погибших нет.

Более 70 дронов сбито на подлете к Ярославлю. По словам губернатора Михаила Евраева, два человека получили осколочные ранения, оба госпитализированы. «Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массовая атака украинских БПЛА... Два человека получили осколочные ранения. Оба госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – написал он.

В Дзержинском округе Калужской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что сотрудники были оперативно эвакуированы. Всего над областью уничтожено 16 беспилотников.

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