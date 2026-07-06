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Главная / Политика /

Что известно о ночных атаках беспилотников на регионы России

В Крыму погиб человек, а Севастополь оказался обесточен
Инна Шульгина
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ночь на 6 июля российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили 519 устройств самолетного типа в небе над 22 российскими регионами и Азовским морем. БПЛА были сбиты, в частности, над Белгородской, Брянской, Ростовской, Ленинградской, Самарской и Ярославской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом.

Крым и Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате удара за пределами города значительная часть Севастополя временно осталась без электроснабжения. «На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения», – написал он в своем Telegram-канале. К утру 6 июля энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты, и свет вернулся в большинство жилых домов. Развожаев отметил, что из-за отсутствия напряжения в сети утром троллейбусы на линии не вышли.

На всем Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. К 8:00 в город было подано 2 мВт мощности, которой обеспечили больницу и насосные станции. Предприятие «Крымэнерго» сообщило о том, что массовое отключение произошло из-за «внешних воздействий» на высоковольтные сети. Энергетики планируют восстановить подачу электричества до конца дня.

Жительница Керчи погибла в результате атаки БПЛА, еще два человека пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА на Республику Крым этой ночью погиб один человек и пострадали еще двое», – написал Аксенов.

Москва и Санкт-Петербург

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о 11 ликвидированных беспилотниках, летевших на столицу.

В Ленинградской области, по данным губернатора Александра Дрозденко, сбили 56 дронов. В районах портов Усть-Луга и Высоцк повреждены объекты инфраструктуры, пострадавших нет. Губернатор области Александр Дрозденко отметил, что дежурные службы работают на месте, последствия оперативно ликвидируются.

Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово» и петербургского «Пулково».

Другие регионы

В Ярославле два человека получили осколочные ранения в результате массовой атаки дронов. Глава региона Михаил Евраев сообщил, что пострадавших госпитализировали. Над регионом сбили более 70 беспилотников.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 15 сбитых БПЛА, а глава Калужской области Владислав Шапша – о 16. В Калужской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе, сотрудников эвакуировали, пострадавших нет.

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