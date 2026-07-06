Что известно о ночных атаках беспилотников на регионы России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате удара за пределами города значительная часть Севастополя временно осталась без электроснабжения. «На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения», – написал он в своем Telegram-канале. К утру 6 июля энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты, и свет вернулся в большинство жилых домов. Развожаев отметил, что из-за отсутствия напряжения в сети утром троллейбусы на линии не вышли.