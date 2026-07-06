Силы ПВО сбили 519 украинских беспилотников над 22 регионами России
Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 519 беспилотников самолетного типа в небе над 22 российскими регионами и Азовским морем. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря.
С вечера 5 июля Росавиация ограничивала работу аэропортов Геленджика, Калуги («Грабцево»), Череповца, Иваново («Южный»), Ярославля («Туношна»), Волгограда, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Саратова («Гагарин»), Пензы, Пскова, Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Самары («Курумоч»), Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Оренбурга, Уфы, Перми («Большое Савино»), петербургского «Пулково», столичных «Внуково» и «Домодедово».
Утром 6 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом было уничтожено 47 украинских БПЛА. Обломки упали в районах Лужского полигона и порта Усть-Луга. Целью украинских БПЛА стала также Москва – мэр Сергей Собянин информировал, что с начала суток силы ПВО сбили 11 беспилотников, летевших в сторону столицы.