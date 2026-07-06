Силы ПВО сбили 519 украинских беспилотников над 22 регионами России

Утром 6 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом было уничтожено 47 украинских БПЛА. Обломки упали в районах Лужского полигона и порта Усть-Луга. Целью украинских БПЛА стала также Москва – мэр Сергей Собянин информировал, что с начала суток силы ПВО сбили 11 беспилотников, летевших в сторону столицы.