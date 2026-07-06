Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,521+0,27%VEON-RX53,7+6,34%LIFE1,28-0,39%IMOEX2 234,18-0,39%RTSI911,37-0,39%RGBI112,11+0,14%RGBITR747,66+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин: силы ПВО сбили 11 летевших на Москву беспилотников

Ведомости

С начала суток дежурные силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

О первых трех сбитых БПЛА Собянин проинформировал в мессенджере Max в 02:21 мск. О последних четырех – в 03:15 мск.

По данным Росавиации, столичные аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

5 июля Собянин сообщал о 16 сбитых БПЛА, летевших в направлении Москвы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь