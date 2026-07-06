Собянин: силы ПВО сбили 11 летевших на Москву беспилотников
С начала суток дежурные силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
О первых трех сбитых БПЛА Собянин проинформировал в мессенджере Max в 02:21 мск. О последних четырех – в 03:15 мск.
По данным Росавиации, столичные аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
5 июля Собянин сообщал о 16 сбитых БПЛА, летевших в направлении Москвы.