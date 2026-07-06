Отключение электроснабжения произошло на южном берегу Крыма и в Симферополе
Повреждение линии электропередачи (ЛЭП) вызвало отключение электроснабжения на территории Южного берега Крыма и в Симферополе, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева. Ее слова передает правительство Крыма.
«По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи произошло отключение электроснабжения на всем Южном берегу Крыма и в городе Симферополе», – сказала Огнева.
Кабмин региона подчеркнул, что в 8:00 в Алушту специалисты подали 2 мВт мощности. Электроэнергией обеспечили Алуштинскую районную больницу и две канализационные насосные станции.
Утром 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Севастополь временно лишился электроснабжения из-за украинской атаки на энергоинфраструктуру за пределами города. Позже он отметил, что электроснабжение восстановлено в большинстве жилых домов города. По его словам, энергетики смогли перезапитать по резервным схемам практически все объекты. Остальные потребители будут поэтапно подключаться к электричеству по мере снятия ограничений системным оператором.