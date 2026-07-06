Севастополь остался без электричества после атаки ВСУ

5 июля все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. Он также информировал, что для стабилизации работы энергосистемы была временно ограничена подача электроэнергии в части Великолепетихского, Горностаевского, Каховского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского и Новотроицкого округов. Свет полностью отключили в Ивановском, Верхнерогачикском и Нижнесерогозском округах.