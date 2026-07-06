Севастополь остался без электричества после атаки ВСУ
Севастополь временно лишился электроснабжения в результате украинской атаки на энергоинфраструктуру за пределами города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
На объектах установлен особый режим. Соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения, уточнил глава города. По его словам, устранением проблемы занимаются специалисты.
Троллейбусы не выйдут на линии в связи с отсутствием напряжения в сети.
5 июля все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. Он также информировал, что для стабилизации работы энергосистемы была временно ограничена подача электроэнергии в части Великолепетихского, Горностаевского, Каховского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского и Новотроицкого округов. Свет полностью отключили в Ивановском, Верхнерогачикском и Нижнесерогозском округах.