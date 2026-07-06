Развожаев: электричество вернулось в большинство домов Севастополя

Утром 6 июля Развожаев сообщал, что Севастополь временно лишился электроснабжения из-за украинской атаки на энергоинфраструктуру за пределами города. Он предупредил, что троллейбусы не выйдут на линии в связи с отсутствием напряжения в сети.