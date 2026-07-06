Развожаев: электричество вернулось в большинство домов Севастополя
Электроснабжение восстановлено в большинстве жилых домов Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, энергетики смогли перезапитать по резервным схемам практически все объекты. Остальные потребители будут поэтапно подключаться к электричеству по мере снятия ограничений системным оператором.
Для ликвидации перегруза электросетей за пределами Севастополя и чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме, 6 июля возможны временные ограничения электроснабжения, предупредил Развожаев.
Утром 6 июля Развожаев сообщал, что Севастополь временно лишился электроснабжения из-за украинской атаки на энергоинфраструктуру за пределами города. Он предупредил, что троллейбусы не выйдут на линии в связи с отсутствием напряжения в сети.