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Развожаев: электричество вернулось в большинство домов Севастополя

Ведомости

Электроснабжение восстановлено в большинстве жилых домов Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, энергетики смогли перезапитать по резервным схемам практически все объекты. Остальные потребители будут поэтапно подключаться к электричеству по мере снятия ограничений системным оператором.

Для ликвидации перегруза электросетей за пределами Севастополя и чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме, 6 июля возможны временные ограничения электроснабжения, предупредил Развожаев.

Утром 6 июля Развожаев сообщал, что Севастополь временно лишился электроснабжения из-за украинской атаки на энергоинфраструктуру за пределами города. Он предупредил, что троллейбусы не выйдут на линии в связи с отсутствием напряжения в сети.

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