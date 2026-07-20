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Войска России поразили объекты инфраструктуры в порту Черноморска

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам инфраструктуры в украинском порту Черноморск Одесской области, которые использовались для хранения военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, еще в порту Одессы военные поразили два сухогруза, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения подразделений ВСУ.

Кроме того, в Минобороны заявили, что беспилотники поразили два судна типа «балкер» и один сухогруз, находившиеся в море южнее населенного пункта Затока. По версии ведомства, суда перевозили военные грузы в порт Черноморска.

До этого Минобороны сообщало, что российские военные продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Так, были поражены резервуары с ГСМ на территории порта Одессы. По данным ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами.

19 июля Минобороны также рассказывало об ударах по газоперерабатывающему заводу у Андреевки Харьковской области и логистическому центру в Черниговской области, который использовался для снабжения украинских подразделений.

В ночь на 19 июля, по информации Минобороны, российские войска нанесли массированный удар по военным предприятиям и объектам логистики в Киеве, Киевской и Одесской областях. Целями стали предприятия по производству ракетных и беспилотных компонентов, а также портовая инфраструктура, используемая для снабжения украинской армии. После этого президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку на Киев одной из самых масштабных.

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