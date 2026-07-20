Войска России поразили объекты инфраструктуры в порту Черноморска

В ночь на 19 июля, по информации Минобороны, российские войска нанесли массированный удар по военным предприятиям и объектам логистики в Киеве, Киевской и Одесской областях. Целями стали предприятия по производству ракетных и беспилотных компонентов, а также портовая инфраструктура, используемая для снабжения украинской армии. После этого президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку на Киев одной из самых масштабных.