Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,561-0,08%CHKZ14 750-0,34%BRZL1 170+7,14%IMOEX1 927,08-1,6%RTSI774,34-1,6%RGBI110,41-0,43%RGBITR740,04-0,32%
Главная / Политика /

Российские силы ПВО уничтожили 917 беспилотников за сутки

Ведомости

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 917 беспилотников самолетного типа за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, силы ПВО также ликвидировали восемь управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда HIMARS.

Российские военные за сутки нанесли удары по объектам, используемым вооруженными силами Украины (ВСУ), включая места сборки и хранения беспилотников большой дальности, логистический центр, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Как уточнили в Минобороны, поражены также цеха сборки и хранения безэкипажных катеров.

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение украинским подразделениям в районах Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике.

Силы ПВО уничтожили 381 беспилотник над российскими регионами за ночь

Политика

В ведомстве отметили, что за сутки украинские войска на всех направлениях потеряли более 1400 военнослужащих.

Утром стало известно, что российские военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения подразделений ВСУ, на территории порта Одесса. Атака была совершена с применением высокоточного оружия воздушного базирования и барражирующих боеприпасов.

19 июля российские дроны ударили по газоперерабатывающему заводу у населенного пункта Андреевка в Харьковской области. Специалисты войск БПС поразили логистический центр с применением «Герань-4 сикер». Ночью 19 июля ВС РФ нанесли массированный удар по военным заводам и логистике в Киеве, области и Одесской области для производства ракетных и дроновых компонентов, а также порты, используемые для снабжения украинской армии. Беспилотники «Герань» поразили логистический объект в Днепропетровске и железнодорожный локомотив в Запорожской области для доставки техники и материального снабжения ВСУ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь