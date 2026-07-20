Российские силы ПВО уничтожили 917 беспилотников за сутки
Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 917 беспилотников самолетного типа за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, силы ПВО также ликвидировали восемь управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда HIMARS.
Российские военные за сутки нанесли удары по объектам, используемым вооруженными силами Украины (ВСУ), включая места сборки и хранения беспилотников большой дальности, логистический центр, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Как уточнили в Минобороны, поражены также цеха сборки и хранения безэкипажных катеров.
Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение украинским подразделениям в районах Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике.
В ведомстве отметили, что за сутки украинские войска на всех направлениях потеряли более 1400 военнослужащих.
Утром стало известно, что российские военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения подразделений ВСУ, на территории порта Одесса. Атака была совершена с применением высокоточного оружия воздушного базирования и барражирующих боеприпасов.
19 июля российские дроны ударили по газоперерабатывающему заводу у населенного пункта Андреевка в Харьковской области. Специалисты войск БПС поразили логистический центр с применением «Герань-4 сикер». Ночью 19 июля ВС РФ нанесли массированный удар по военным заводам и логистике в Киеве, области и Одесской области для производства ракетных и дроновых компонентов, а также порты, используемые для снабжения украинской армии. Беспилотники «Герань» поразили логистический объект в Днепропетровске и железнодорожный локомотив в Запорожской области для доставки техники и материального снабжения ВСУ.