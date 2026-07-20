Российские силы ПВО уничтожили 917 беспилотников за сутки

19 июля российские дроны ударили по газоперерабатывающему заводу у населенного пункта Андреевка в Харьковской области. Специалисты войск БПС поразили логистический центр с применением «Герань-4 сикер». Ночью 19 июля ВС РФ нанесли массированный удар по военным заводам и логистике в Киеве, области и Одесской области для производства ракетных и дроновых компонентов, а также порты, используемые для снабжения украинской армии. Беспилотники «Герань» поразили логистический объект в Днепропетровске и железнодорожный локомотив в Запорожской области для доставки техники и материального снабжения ВСУ.