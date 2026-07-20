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Силы ПВО уничтожили 381 беспилотник над российскими регионами за ночь

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 мск 19 июля до 8:00 мск 20 июля сбили 381 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей. Воздушные цели также ликвидировали в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью в направлении Московского региона летели примерно 400 беспилотников ВСУ. Большую часть из них российские военные нейтрализовали на дальних подступах. В Подмосковье, по словам губернатора Андрея Воробьева, один человек был ранен при пожаре в частном доме. Еще один пострадал на трассе М-4, где БПЛА рухнул рядом с автомобилем.

Росавиация на фоне атак вводила ограничения на работу аэропортов «Жуковский» (Раменское) «Домодедово» и «Внуково».

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