Что известно о массовом налете БПЛА на Москву и Подмосковье

Воробьев рассказал, что основные последствия атаки БПЛА на регион зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. В Одинцове повреждены автомобиль и частный дом, пострадавших нет. В Подольске при падении беспилотников начались пожары, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом в деревне Малое Толбино. Предварительно, один человек был ранен в Домодедове при пожаре в частном доме, еще один – на трассе М-4, где БПЛА рухнул рядом с автомобилем. На места прибыли сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и аварийных служб.