Что известно о массовом налете БПЛА на Москву и Подмосковье

Что известно о массовом налете БПЛА на Москву и ПодмосковьеВ направлении столицы летели 400 беспилотников, есть раненые
С 20:30 мск 19 июля до 05:00 20 июля в направлении Московского региона летели примерно 400 украинских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в области повреждены несколько частных домов, есть пожары, повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры. «Ведомости» собрали, что известно о массированной атаке БПЛА на столичный регион к этому часу.
Собянин сообщил, что большую часть из летевших на Московский регион беспилотников российские военные нейтрализовали на дальних подступах. На подлете к Москве было сбито 85 воздушных целей.
Воробьев рассказал, что основные последствия атаки БПЛА на регион зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. В Одинцове повреждены автомобиль и частный дом, пострадавших нет. В Подольске при падении беспилотников начались пожары, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом в деревне Малое Толбино. Предварительно, один человек был ранен в Домодедове при пожаре в частном доме, еще один – на трассе М-4, где БПЛА рухнул рядом с автомобилем. На места прибыли сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и аварийных служб.
В прокуратуре Московской области работает горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА. По указанию прокурора региона Сергея Забатурина городские прокуроры лично контролируют ситуацию, координируют сотрудничество с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления для помощи пострадавшим.
Согласно данным МЧС Московской области, помимо беспилотной опасности ночью в регионе два раза объявлялась ракетная опасность. Она была отменена около 05:00 мск.
Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов «Жуковский» (Раменское) «Домодедово» и «Внуково». На момент публикации «Жуковский» и «Внуково» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.