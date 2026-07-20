Шестерых раненых с минно-взрывными травмами доставили в Домодедовскую больницу
Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой разной степени тяжести были доставлены в Домодедовскую больницу. Среди них – трое иностранцев, сообщается в Telegram-канале медучреждения.
Врачи оказывают раненым медпомощь и уточняют диагнозы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью в направлении Московского региона летели около 400 украинских беспилотников. Большую часть из них силы ПВО сбили на дальних подступах. На подлете к Москве было уничтожено 85 беспилотников.
Росавиация ограничивала работу аэропортов «Жуковский» (Раменское) «Домодедово» и «Внуково».