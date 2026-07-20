Собянин сообщил о 400 летевших на Московский регион БПЛА
Ночью в направлении Московского региона летели около 400 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
По его словам, атаки БПЛА были отражены с 20:30 мск 19 июля до 05:00 20 июля. Большую часть из них российские военные нейтрализовали на дальних подступах. На подлете к Москве было сбито 85 беспилотников.
Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов «Жуковский» (Раменское) «Домодедово» и «Внуково».
18 июля Собянин информировал, что в направлении Подмосковья в течение недели летели 1892 беспилотника ВСУ. Атаки отразили в период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля. По данным Собянина, большую часть дронов нейтрализовали на дальних подступах. Еще 207 украинских БПЛА ликвидировали на подлете к Москве.