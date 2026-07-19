Силы ПВО уничтожили еще три летевших на Москву беспилотника ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы, сообщил в Max мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
До этого Собянин говорил, что силы ПВО уничтожили пять БПЛА, летевших на столицу.
18 июля глава города сообщил, что в направлении Подмосковья в течение недели летели 1892 беспилотника ВСУ. Атаки отразили в период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля. По данным Собянина, большую часть дронов нейтрализовали на дальних подступах. Еще 207 украинских БПЛА ликвидировали на подлете к Москве.