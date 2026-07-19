Силы ПВО уничтожили еще три летевших на Москву беспилотника ВСУ

18 июля глава города сообщил, что в направлении Подмосковья в течение недели летели 1892 беспилотника ВСУ. Атаки отразили в период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля. По данным Собянина, большую часть дронов нейтрализовали на дальних подступах. Еще 207 украинских БПЛА ликвидировали на подлете к Москве.