Почти 1900 БПЛА летели на Московский регион за неделю
В направлении Московской области летели 1892 беспилотника ВСУ в период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Еще 207 украинских БПЛА ликвидировали на подлете к Москве.
До этого Собянин сообщил, что с 20:30 17 июля в сторону Московского региона летело более 370 украинских дронов. За этот период на подлете к столице уничтожили 64 беспилотника.
В Подмосковье больше всего пострадала территория Богородского городского округе. Нефтебаза в Ногинске загорелась в результате падения обломков БПЛА. Житель Электростали погиб от полученных травм в больнице, 30 человек пострадали в результате удара БПЛА по логистическому центру Wildberries.