Минздрав: 30 человек пострадали при атаке в Электростали

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения в ООН после новых атак ВСУ на российские регионы. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев осознанно нанес удар по гражданскому объекту в Котовске, никаких военных целей рядом со складом Wildberries не было.