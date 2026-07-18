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Минздрав: 30 человек пострадали при атаке в Электростали

Один из раненых умер в больнице
Ведомости

Из-за удара БПЛА по логистическому центру Wildberries в подмосковной Электростали 30 человек находятся на лечении, состояние семерых из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав РФ.

Один человек скончался в больнице в результате атаки ВСУ.

Обломки дрона упали на детсад. Произошло возгорание на площади 100 кв. м, которое было ликвидировано. Обошлось без пострадавших.

Что известно об ударах ВСУ по складам Wildberries

Политика / Армия и спецслужбы

В Котовске Тамбовской области семь человек погибли при атаке ВСУ на склад Wildberries. 22 человека пострадали, семеро находятся в реанимации.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения в ООН после новых атак ВСУ на российские регионы. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев осознанно нанес удар по гражданскому объекту в Котовске, никаких военных целей рядом со складом Wildberries не было. 

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