Минздрав: 30 человек пострадали при атаке в Электростали

Минздрав: 30 человек пострадали при атаке в ЭлектросталиОдин из раненых умер в больнице
Из-за удара БПЛА по логистическому центру Wildberries в подмосковной Электростали 30 человек находятся на лечении, состояние семерых из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав РФ.
Один человек скончался в больнице в результате атаки ВСУ.
Обломки дрона упали на детсад. Произошло возгорание на площади 100 кв. м, которое было ликвидировано. Обошлось без пострадавших.
В Котовске Тамбовской области семь человек погибли при атаке ВСУ на склад Wildberries. 22 человека пострадали, семеро находятся в реанимации.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения в ООН после новых атак ВСУ на российские регионы. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев осознанно нанес удар по гражданскому объекту в Котовске, никаких военных целей рядом со складом Wildberries не было.