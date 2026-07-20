Российские войска нанесли удар по резервуарам с топливом в порту Одессы

По данным ведомства, российские военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения подразделений ВСУ, на территории порта «Одесса». В Минобороны уточнили, что атака была совершена с применением высокоточного оружия воздушного базирования и барражирующих боеприпасов.