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Главная / Политика /

Российские войска нанесли удар по резервуарам с топливом в порту Одессы

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России ночью продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения подразделений ВСУ, на территории порта «Одесса». В Минобороны уточнили, что атака была совершена с применением высокоточного оружия воздушного базирования и барражирующих боеприпасов.

19 июля российские дроны ударили по газоперерабатывающему заводу у населенного пункта Андреевка в Харьковской области. Кроме того, специалисты войск БПС поразили логистический центр с применением «Герань-4 сикер». Объект в населенном пункте Березна Черниговской области использовался для доставки военных грузов в интересах подразделений ВСУ.

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Политика / Международные отношения

Ночью 19 июля ВС РФ нанесли массированный удар по военным заводам и логистике в Киеве, области и Одесской области. Целями стали производства ракетных и дроновых компонентов, а также порты, используемые для снабжения украинской армии.

Беспилотники «Герань» поразили логистический объект в Днепропетровске и железнодорожный локомотив в Запорожской области. Локомотив, как сообщает Минобороны, служил ВСУ для доставки техники и материального снабжения.

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